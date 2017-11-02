推動日本版台灣關係法？ 謝長廷坦言「很困難」

2017-11-02 11:13

〔記者呂伊萱／台北報導〕駐日代表謝長廷今在立法院表示，台灣與日本是特別的夥伴關係，戰略上也有共同利害，正慢慢進入命運共同體關係。不過謝長廷也坦言，雙邊關係最大挑戰在於日本沒有「台灣關係法」，互動受限民間身分，現正用「堆積木」的方式，推動雙方友好關係「制度化、穩定化」。

立法院外交國防委員會今邀外交部、謝長廷列席會議，報告「東北亞區域局勢與日本大選分析及台日關係發展現況及展望」，併請國安局與海巡署代表列席，並備質詢。

謝長廷在答詢民進黨立委羅致政問題時說，台灣與日本是特別的夥伴友好關係，從戰略上的共同利害、災害支援來看，正慢慢進入命運共同體關係，也希望不要因為現階段沒辦法解決的事，影響現階段可以解決的事。但謝長廷也談及雙方沒有邦交是最大的挑戰，因當年日本匆匆與台灣斷交，沒有類似「台灣關係法」的架構，台灣在日本的身分和行為都受限於民間身份。「沒有外交關係是吃虧」。

謝長廷進一步說，因此在此之外，我方透過個別協定和個案累積成類似架構，也透過國會關係、地方政府、地方議會、民間團體等方面的交流成長，來彌補缺口。例如現在我方與日本地方政府已經建立85個各種友好關係或姊妹協定，也在日本舉辦過三屆地方議會高峰會，明年爭取在高雄市舉辦。

羅致政追問，是否有在推動日本版「台灣關係法」？謝長廷坦言，用國會推動「很困難」，因此用「堆積木」的方式，增加它的組成要素，未來友好關係「制度化、穩定化」。另外包括黨產、館產問題，以及日本語世代已經過去，下一代如何延續等等問題，都是需要繼續努力的。

羅致政與民進黨立委王定宇也都關切台灣與日本軍事合作的空間，謝長廷對此也說，日本還是在「一個中國」的大架構上處理問題，雖然有潛艦等軍事技術，但需要國家允許，否則「可能性很少」，直接合作的可能性不大；台灣方面，他也說目前國家沒有交給他這項政策。

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