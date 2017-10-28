國家漫畫博物館落腳台中 預定109年完工

2017-10-28 15:46

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市府與文化部將在中台灣電影中心，合建「國家漫畫博物館」，台中市長林佳龍與文化部長鄭麗君今天簽署合作備忘錄。市府指出，文化部將投人11.5億元，一同推動動漫、影視產業，扶植青年創意、打造台灣原創IP。

林佳龍與鄭麗君簽署合建「國家漫畫博物館」合作備忘錄後，也一同在現場欣賞在地漫畫創作，漫畫家也致贈Q版漫畫給2人，以及市府新聞局長卓冠廷等人。

鄭麗君說，國家漫畫博物館計畫正式啟動，將為台灣漫畫建立一個完整的家。漫畫不僅是出版業，也能發展為影視，成為豐富的故事來源，文化部也鼓勵各縣市政府成立創作交流基地，不讓創作者單打獨鬥，由政府支持、產生更多故事，讓產業更有未來。

林佳龍表示，中台灣電影中心有國家漫畫博物館，如虎添翼，豐富台中的內容產業，台中對影視動漫畫產業發展培植是全面性的，除了前述，還有中台灣影視基地、台中國際動畫影展、第四市場漫畫家創作基地及水湳ACG產業聚落等。

卓冠廷指出，為讓中台灣電影中心與台中產業結合，也考量中台灣有7千多位學生、約百位漫畫家，市府決定以動漫產業為主，並向中央提案，感謝立委張廖萬堅大力爭取，國家漫畫博物館預定明年動工，109年完工。

新聞局指出，101年推動中台灣電影中心，結合電影放映、資料典藏、展演及商業等機能。市長林佳龍上任後重新檢視，爭取國家級漫畫博物館進駐，經2年多努力，文化部今年9月同意合建，並允諾在軟、硬體上挹注11.5億元。

新聞局表示，中台灣電影中心地下3層、地上7層，將提供3分之1空間約1萬多平方公尺做為國家漫畫博物館。中台灣電影中心也將結合動漫的創意與資源，由台中提供一個跨域創新、整合加值的平台，推動動漫、影視產業，扶植青年創意、打造台灣原創IP。