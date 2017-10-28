出訪南太平洋友邦 蔡英文：外交不分黨派與顏色

2017-10-28 09:22

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今日啟程出訪南太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯、索羅門群島，全程共8天7夜，計畫在11月4日歸國。蔡英文今早抵達機場時表示，國家的外交不能分黨派與顏色，不僅是外交議題上要團結合作，在內政方面，她相信民眾也期待國內各政黨可以對話。

蔡英文指出，外交工作需要時間累積，在經營上不能區分顏色或黨派。她強調，太平洋友邦和台灣的關係，歷經前總統蔣經國、李登輝、陳水扁、馬英九的努力，終於從建交發展到堅定合作並努力經營。

蔡英文表示，這次出訪的精神就是「永續南島，攜手共好」。所謂「永續南島」，也就是要與南太平洋的朋友，一起為全球永續發展付出貢獻；至於「攜手共好」的方面，則是維持「踏實外交，互惠互助」的概念，讓踏實的合作成為友誼的基礎。

蔡英文說，此次出訪行程有兩個目標，首先是要讓世界看到，台灣有意願也有能力為國際提供更多貢獻。小英透露，太平洋友邦長期為台灣在國際間發言，對此除了感謝之外，也要發展各種合作計畫，為區域發展與環境永續付出。

再者，她要代表台灣人民，對使館官員、醫療團、技術團、當地僑民、台商致謝，因為這些人身處外交的最前線，是外交的先鋒。而國家的外交不能分黨派與顏色，更不能分政府與民間，大家應該一起為國家打拚。

蔡英文再一次呼籲朝野各政黨，必須要透過對話交流，歧見才會消弭。假如大家在外交政策上可以團結合作，那麼內政的問題也應該可以同心協力。