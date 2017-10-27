陳亭妃賀重陽 力推樂活長照2.0

2017-10-27 14:22

〔記者邱灝唐／台南報導〕為了讓台南成為年長者樂活、年輕人安心的生活圈，正在忙於台南市長初選的立委陳亭妃，在向長者慶賀重陽節之餘，也提出「樂活長照2.0」政策。

陳亭妃指出，台南市在全國老齡化排名第二，所以建置並落實完善的長照機制，是未來市政的核心工作之一；陳指出，「樂活長照2.0」最重視資源整合，要讓每一分資源都用在刀口上，首先要把中央、地方及民間的資源有效整合，解決重疊浪費的現象；其次，建立「長照人力資源庫」，進行人力資源盤點，精進擴大長照服務人員的人才培訓，並横向結合醫師、藥師、護理師、營養師、社工師、廚師、復康巴士司機等，充實人才資源才能讓長照整個動起來。

除了生理照顧，陳亭妃也強調，年長者的心理健康狀態值得重視，許多年長鄉親因為子女無法陪伴身邊，以致產生孤獨感、無助感，嚴重影響生活品質。因此，陳亭妃主張透過擧辦講習、運動、旅遊踏青、及多元有趣的活動等方式，協助長者找到新的生活重心、享有健康快樂的生活品質；另外，也要加強社工、志工的培訓工作，重視長照服務人員、社工、志工的職場福利和尊嚴，以減少流動性，才能健全長照機制。

陳亭妃表示，她在此次市長初選中，提出「台南自己的女兒，要顧台南這個家」訴求，孝順、家庭與倫理觀念從小就刻在心裡，她也把整個台南看成一個大家庭，把所有的長者都當成自己的長輩，因此，對做好長照工作具有高度的責任心和使命感。陳亭妃承諾，一定要把台南打造成「年長者樂活、年輕人安心」的進步城市。