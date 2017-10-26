悠遊卡爭議 高雄綠營主委嗆柯P「黑白不分」

2017-10-26 19:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對悠遊卡恐無法在高雄輕軌使用，台北市長柯文哲表示要一卡通無法在北捷使用，民進黨高雄市黨部主委黃彥毓批評說，柯文哲知情卻黑白不分，慣用的柯P三招：嗆中央、動網軍、撿便宜，再度出現。

黃彥毓說，2015年的多卡通溝通會議上，悠遊卡當時的董事長戴季全，就同意各票證公司以發卡量來分擔建置成本，且悠遊卡今年來投標輕軌電子票證服務案時，也知道要建置加值機，但現在悠遊卡換成林向愷當董事長後，就四處告狀說不公平。

黃彥毓強調，交通部在建置多卡通系統，補助北捷2億2千萬，高捷僅有8千萬，一卡通為了配合交通部的多卡通政策，能在北捷使用，在不到1%的使用率，卻付了6千萬的費用。

黃彥毓批說，相較於悠遊卡在高捷近20%的使用率，要進入輕軌系統只收2千萬元，更何況這個分攤費用計算，還是按照去年8月悠遊卡也簽名同意的「悠遊卡分攤金額試算表」算出的，悠遊卡佔盡便宜還裝無辜，與柯P一起威脅要一卡通無法在北捷使用，「真的是吃人夠夠」。

黃彥毓也批柯文哲「知情卻黑白不分，慣用的柯P三招：嗆中央、動網軍、撿便宜，再度出現」。他呼籲柯P應以大局為重，不要為了炒新聞，就不分青紅皂白威脅人民，以政治操作干預商業談判，放完話還要大家冷靜，簡直是得了便宜又賣乖。