台人任中共黨政軍職名單 立委：政府不公布就是護航

對於台灣人擔任中共黨政軍職的名單，民進黨立委羅致政（左）今天表示，不公布這些人就是在護航，要求政府「一定程度地公布」。（記者楊淳卉攝）

2017-10-26 10:58

〔記者呂伊萱／台北報導〕中共十九大甫閉幕，出身台灣的黨代表盧麗安因其身分引發爭議。國安局與陸委會今天表示，盧與其先生的戶籍都已被取消，另也證實目前有19名台灣人在中國擔任中共黨政軍要職，但政府不會對外公開個人資訊。民進黨立委羅致政今天表示，不公布這些人就是在護航，要求政府「一定程度地公布」。

中共第十九次全國代表大會結束，立法院外交國防委員會今邀請國安局、外交部、陸委會與經濟部，針對「中共19大對台之影響與評估」進行專案報告並備詢。

中共新任黨代表、來自台灣高雄的盧麗安，日前公開表示「愛台灣也愛大陸」，並因其身分引發爭議。盧麗安於1997年到中國上海教書，並入中國籍，今年被推選為中共黨代表；國安局副局長周美伍今天表示，根據兩岸人民關係條例規範，盧麗安的戶籍已經被取消，健保等權益也都已消滅。

羅致政質詢時問及，除了盧麗安之外，還有多少人擔任中共黨政軍要職？周美伍表示，目前掌握消息，共有19位台灣人；陸委會副主委林正義也證實陸委會掌握該名單。但林正義表示，其中有些有作類似廢止戶籍地「處理」，但顧及個人資訊隱私，不會對外公布名字。但例如盧麗安的先生也是一樣的情況，只要擁有中國戶籍、長期沒有回到台灣，陸委會都列為列管對象，有合理證據就會進一步「處理」。

但羅致政追問，其中究竟有多少人已取消戶籍？陸委會僅表示還要和內政部進一步合作。羅致政也強調，不公布這些人，就是在保護、護航他們，要求國安局與陸委會「必須做一定程度的公布和修改」。