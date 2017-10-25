素顏照被公開 蔡英文對美女發言人說了這句話

2017-10-25 17:12

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨發言人吳沛憶、張志豪今早進行最後一次民進黨發言人群的晨間輿情會報，吳沛憶的素顏照慘遭另一名發言人王閔生公開放上臉書。張志豪表示，他已在中常會上正式向黨主席蔡英文報告參選新北市中和區市議員的決心；吳沛憶則說，有跟主席報告「現在住在龍山寺附近」，主席有說要多加油。

民進黨發言人王閔生今天在臉書放上吳沛憶和張志豪的照片，並指出，「這２位年輕優秀的中央黨部發言人，今天是最後一次的輿情會議，接下來他們要去爭取當市民的發言人了！」「吳沛憶素顏，張志豪帥氣。」照片逗趣，引來網友朝聖。

張志豪表示，他已在中常會上正式向黨主席蔡英文報告參選新北市中和區市議員的決心；蔡英文則期勉他，新北中和是艱困選區，要他特別加油。

吳沛憶則在中常會後記者會上表示，今天是她最後一次以發言人的身份轉述中常會，謝謝大家這段時間的照顧及幫忙。

吳沛憶傳出將爭取民進黨在台北市中正、萬華區議員黨內初選，可能會對上余天女兒余筱萍，被問到黨主席蔡英文是否有加油鼓勵？吳沛憶說，「今天有跟主席報告，現在住在龍山寺（龍山寺是台北市萬華區信仰中心）附近，主席有叫我要多加油！」

民進黨日前與葉姓地主召開記者會控訴國民黨強奪民產，吳沛憶、張志豪卻遭國民黨提告毀謗。張志豪今早也在臉書表示，最後一次發言人群的晨間輿情會報，黨副秘書長徐佳青頒發一份「國民黨刑事自訴狀」，為發言人職務劃下句點。「接下來我們會繼續努力，繼續發聲！說我們該說的，捍衛我們該捍衛的！」