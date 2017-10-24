南投建醮藍綠互軋 百里侯選戰提前較勁

2017-10-24 19:43

〔記者謝介裕／南投報導〕輸人不輸陣﹗南投縣竹山鎮300多年來首次全鎮性建醮活動盛大登場，今日國民黨主席吳敦義發揮「母雞帶小雞」功能，為尋求連任的縣長林明溱深耕基層；民進黨南投縣長參選人洪國浩，也不讓藍營專美於前，在參與建醮焚香祈福過程中，也讓鄉親感受到他強烈為民服務的真誠與理念，使得下屆百里侯選戰，因建醮活動藍綠2大陣營提前交鋒、較勁。

竹山建醮活動從23日至27日止，總共5天，吳敦義在縣長林明溱等人陪同下，從中午用餐後，便逐一參拜建醮的9大宮廟，直至下午5時許才離去；民進黨草屯鎮長洪國浩則在民進黨縣黨部執行長曾琮愷、竹山鎮長黃丹怡等人陪同下，選擇參與建醮作為宣布參選下屆南投縣長的第1場公開活動，從下午近5時許抵達克明宮後，一直至深夜參與連興宮放水燈活動後才離去，藍綠雙方均技巧性錯開行程，免於「強踫」情況發生。

洪國浩參與建醮過程中，沿途受到民眾熱烈歡迎，有的人甚至改口不喊鎮長，直接稱呼他「洪縣長」，展現高度的人氣。洪國浩強調，雖然距離下屆縣長選舉尚有一段時間，但他會讓大家看到草屯公所財政轉虧為盈及各項發展的經驗，將大家對他的支持化為動力，朝勝選目標努力。

南投縣長林明溱說，此次建醮活動，竹山全鎮鎮民都以辦喜事的心情迎接，場面空前的熱鬧，也讓各界看到南投好山好水與竹山特有的竹藝文化特色，沿途面對鄉親握手、拍照，也都來者不拒，展現高度的親和力，部分民眾也高喊「林縣長加油…」，也讓他對連任深具信心。

值得一提的是，藍綠2大陣營錯開時間參與建醮活動，使得9大宮廟組成的建醮委員會人員，也不得不區分「早、晚」班陪同，善盡地主之誼，但委員會強調，不分男女老幼、黨派、顏色，歡迎全國各地民眾前來「逗鬧熱」。

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