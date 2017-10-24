獵雷艦案 國防部：無機密流入中國

2017-10-24 12:09

〔記者涂鉅旻／台北報導〕承攬獵雷艦國造案的慶富公司，近期因財務狀況、履約情形備受關注。對此，海軍司令部計畫處副處長胡嘉聖今上午表示，獵雷艦案一切依照國家機密保護法規範，具備核密標準與程序，現無機密外流到中國的情形。

對於外界質疑，前獵雷艦案專案負責人陳偉志曾進出中國，胡嘉聖說，該案負責人進出中國，純粹屬商業行為。且獵雷艦案專案辦公室相關資訊管控，皆比照國軍，國軍保防單位也不定期查察，如要觀看獵雷艦建造、設計等機密圖資，須經核准才得以執行，除有錄影紀錄，人員進出也須登記。

國防部送立法院的獵雷艦案專案報告內容提及，「慶富公司繼續履約」、「其他船廠承接」、「國內重新招標」、「撤案」，為國軍可能執行的四大因應方案，但未提及最可能的選項，以及選定方案時程。對此，胡嘉聖表示，這四案是從「最壞打算」角度擬定，但必須依據慶富實際條件決定，現在言之過早。

至於選定方案的層級為何？胡嘉聖說，此案只需海軍呈報國防部，即可依據合約做出處置。

另外，台船、慶富在2014年爭取獵雷艦標案時，各自找尋外國廠商結盟競逐，以和慶富結盟的美商洛馬公司為例，如要將設備移轉至我國，須美國國務院輸出許可。胡嘉聖表示，以台船、慶富為例，當時找尋的潛在商源不同，如未來獵雷艦案出現變化，也不敢說下個外國合作廠商仍是洛馬。