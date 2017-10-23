國防部承認獵雷艦案國安機制不全 慶富赴中投資「事前不知情」

立法院外交國防委員會23日就「國軍獵雷艦執行進度」召開專案報告，國防部副部長蒲澤春（右一）、財政部次長蘇建榮（左二）、金管會副主委鄭貞茂（左一）與一銀董事長蔡慶年（右二）等人列席報告並備詢。（記者劉信德攝）

2017-10-23 19:13

〔記者呂伊萱／台北報導〕慶富造船承造349億元的國艦國造獵雷艦案，卻屢遭爆料與中國關係匪淺，包括採購中國設備與在中國投資等，使造艦出現機密外洩之虞。時代力量立委黃國昌曾質疑評選機制中沒有納入國安考量，國防部後來澄清表示有納入，但民進黨立委蔡適應今天質詢國防部時，海軍參謀長李宗孝坦言，對於慶富與中國的關係，「國防部事前並不知情」，強調未來會加強查核。

慶富造船日前被爆與澳門公司有資金往來、向香港中資採購聲納系統零件、與中國大連漁輪合作，前獵雷艦案專案計畫主持人、慶副董座兒子陳偉志，也被發現代表香港資金出席福建漳州東山島水上渡假村的設計匯報會議。

立法院外交國防委員會今天就「國軍獵雷艦執行進度」召開專案報告，國防部、財政部、金管會與第一銀行等單位代表列席並備詢。蔡適應質詢時問國防部，是否知悉慶富在中國大連與東山島均有合作案？委託造艦會不會擔心？李宗孝回答時坦言，事前國防部並不知道，「都是披露以後我們才知道」。蔡適應進一步質疑，若不是慶富爆發財務問題，如何防堵計畫主持人辭了之後去做「其他工作」？

李宗孝說，國防部記取這次經驗，在所有附加條款裡加註管控；國防部採購室主任黃希儒說明，該案於2014年簽約時，「機制沒有這麼完整」，但契約裡都有保密條款，「專案經理人當然也是管控範圍」。黃希儒說，國防部最近在努力的就是人員深度查核，現在執行中的案子若涉及機敏交付，均嚴格管控相關人員，「出入境都要報備」。

民進黨立委羅致政質詢時則指出，外界對於獵雷艦案疑點早已傳得沸沸揚揚，例如今年四月時傳出慶富違約向中國採購聲納系統。但海軍業務報告不僅指控媒體「有計畫報導負面議題」，對相關訊息的應對作為更只有「行文給慶富」，質疑國防部推卸責任、裝無辜，「我看了就火大」。

國防部副部長蒲澤春否認推卸責任，並說「我們也覺得很委屈，都是據實以告」，蒲澤春說國防部就此案和國安單位開了三十幾場會。但國安有無介入調查？國防部法律司處長金甌回應說，目前只建造到船殼，「還沒有到採購聲納系統的階段」。

海軍司令部計畫處副處長胡嘉聖也說，媒體報導後，軍方親自拜會調查局、金管會，確定海軍不會拿到中國裝備。羅致政追問，所以海軍調查結果顯示「媒體報導屬實？」胡嘉聖坦言「是」，馬上被羅致政反將一軍指出，調查結果報導屬實，海軍卻在報告中省略調查結果，讀起來就是接受慶富說法，「部分的事實就是謊言啊」。

對此，蒲澤春啞口無言，僅說「報告還沒寫完」，並強調不會包庇任何廠商。胡嘉聖僅表示，現在檢調調查中，已經收走相關事證，國防部「不好發表會影響檢調偵辦的話」。