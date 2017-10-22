日眾院大選自民黨大勝 蔡總統向安倍首相道賀

2017-10-22 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕日本第48屆眾議院大選，由日本首相安倍晉三率領的執政聯盟獲得勝利，自民黨估可單獨獲得過半數席次。稍早，我國總統蔡英文透過台灣日本關係協會會長邱義仁致電日本台灣交流協會沼田代表，向安倍晉三表達祝賀。

根據《蘋果》報導，蔡總統感謝過去以來安倍首相，在台日合作上的重視以及日本長期對我參與國際組織與活動的支持。

蔡總統也期待，日本未來在安倍首相的領導之下，台日兩國關係能持續深化，除了進一步助益兩國人民在各項福祉上的進展，並且共同維持區域的穩定與繁榮。