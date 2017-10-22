新市旗票選後未用 中市府：修改設計中

台中市新市旗票選第1名作品。（記者張菁雅翻攝）

2017-10-22 13:46

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市黃底紅字的市旗被譏為全台最醜市旗，台中市政府今年初以i-Voting選出新市旗設計，至今卻未使用，市議員忍不住詢問市府「新市旗在哪裡」？市府新聞局長卓冠廷表示，各界對票選第1名的作品有不同評價，連作者都認為必須修改，市府已邀作者與專家共同討論修改中。

市府新聞局今年1月舉辦市旗徵稿及線上票選活動，共有超過4.5萬名市民參與票選，票選結果已在2月公布。但市議員何敏誠指出，他的父親、國策顧問何春木今年3月過世，市府送來的市旗仍是原來的市旗，就連現在市議會廣場懸掛的旗幟也是市徽及原市旗，新市旗在哪裡？

何敏誠表示，市旗、市徽代表城市的精神，目前台中市的市徽源於日治時期大正10年（西元1921年），為配合台中市役所辦公廳落成啟用，公開徵求市章設計並經評選而生，當時從2099件作品中，經5位評審選出12件，再由市協議會投票決定，最後是中村與松的作品脫穎而出。

市議員鄭功進也說，市徽圖案是以「中」字對稱，圓形表示團結一致，設計相當簡要清楚；而這次新版的市旗設計，被網友詬病太複雜，遠看分不清楚是台中或台南。此外，台北、高雄、台南皆透過自治條例或使用要點序，正名自己的城市象徵，台中市已成為全國第2大城市，建議市府應盡速落實法制程序，找回城市尊嚴。

對此，卓冠廷表示，新市旗票選第1名作品出爐後，各界有不同評價，包括作者本身都認為必須修改，讓台中市旗更漂亮，因此現在正修改設計中，市長也指示新聞局邀請作者與專家共同討論調整，讓市旗作品更能符合設計初衷。

黃底紅字的台中市旗被網友批評為最醜的市旗。（記者張菁雅翻攝）