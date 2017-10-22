萬大市場遭攤商嗆聲 柯P表情超尷尬

有名攤商嗆柯文哲（右）：「你這樣下去的話，我們生意都完蛋了阿！」，副市長陳景峻（綠上衣者）隨即緩頰。（記者羅沛德攝）

2017-10-22 07:12

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今天清晨至萬大第一果菜及漁類批發市場，了解市場改建工程計畫，並與攤商互動，但在過程中被1名攤商嗆聲，只見柯文哲露出尷尬的笑容走過去。

柯文哲今早到至萬大第一果菜及漁市場與攤商互動，過程中有1名攤商不滿漁市場改建計畫不符交易需求，出來對柯文哲說：「你這樣下去的話，我們生意都完蛋了阿！」，副市長陳景峻隨即緩頰，只見柯文哲先是尷尬一笑，接著沉重的走過去，不發一語，也沒理會該名攤商。

另名攤商看到柯文哲前來致意，攤商說，沒空而不願與柯握手，氣氛也有些尷尬。

但也有攤商，當場請柯文哲在他手上簽名，並強調今天都不會洗手，也有不少攤商和柯文哲合照與握手，柯文哲仍是相當有人氣。

柯文哲今年初也曾到萬大第一果菜及漁類批發市場拜年，但在漁市場時，和柯文哲有互動的攤商寥寥可數，走進果菜批發市場才有較多攤商握手或合照，但當時幕僚解釋，因為是除夕前來，所以市場沒這麼熱鬧。

眾人勸攤商別激動。（記者羅沛德攝）

一名攤商當場要求柯文哲在他手上簽名，強調今天都不會洗手。（記者羅沛德攝）（記者羅沛德攝）

柯文哲到漁市場。（記者羅沛德攝）