推體育協會直選引不滿 林德福：不會辜負全民期待

體育署長林德福（穿白襯衫者）今出席第一屆運動產業博覽會。（記者張議晨攝）

2017-10-20 15:55

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「國民體育法」今年8月底修法通過，所有單項體育協會依法須在半年內改選完畢，體育署日前公布章程範本草案，推動協會理事長全面直選，要讓「邪會」變「協會」。此舉卻引發各協會不滿，認為體育署作法已經逾越「國體法」，昨多位協會理事長前往體育署抗議；對此，體育署長林德福今出席活動受訪時指出，「體改是數十年來首次，希望不要辜負全民期待！」

林德福今出席第一屆運動產業博覽會開幕儀式，會後受訪時表示，「國體法」今年9月20日修正公布，依法6個月內要完成各協會組織章程修訂、新會員加入及協會完成改選。

他指出，關於組織章程部分，體育署是依主管機關立場擬定章程範本，所以有很多與過去不一樣做法，包括會員加入及理事長直選。

因體育署公布的組織章程範本強調，未來各單項協會理事長由全體會員直選，引發各單項協會不滿。

對此，林德福解釋，理事長直選符合民主潮流，也是社會殷切期待，「全體運動協會都應朝這個目標前進』。

他也強調，「組織章程範本就是體育署立場跟態度」，體育改革是數十年來第一次，我們也不會辜負民眾期待。暗指體育署並不會因協會連署反彈就改變立場。

由於體協昨前往體育署抗議，林德福昨晚間也在臉書發文，「這群人，是我的朋友，不是敵人。我們曾經並肩為台灣體育發展共同奮鬥，而他們站在這裡，抗議我對推動體育改革的想法，讓我有些心酸、也不捨。」

文末還強調「今晚又要失眠了...」，不過，今被問到此一問題，林德福則笑稱，「昨晚確實晚睡了一點」。