羅東鎮長、宜蘭市長民進黨初選 11月20-24登記

2017-10-19 20:55

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕明年底的地方選舉，宜蘭市與羅東鎮被民進黨列入特殊選區，原本暫緩提名登記作業，配合與縣長參選人產出時程，方便布局，由於黨中央的縣長登記時程確定為明年2月，民進黨宜蘭縣黨部執委會決定，羅東與宜蘭的首長登記時程敲定為11月20至24日。

民進黨宜蘭縣長人選，縣黨部協調破局，現階段檯面上有立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵、冬山鄉長謝燦輝及縣議員黃適超等4人，參選人難產。黨中央還將宜蘭的縣長登記時程排到明年2、3月，登記結束若協調不成，才辦初選民調，預估參選人將難產好一段時間。

原先縣黨部預估，縣長參選人年底就可出爐，基於便於地方選舉布局，將羅東與宜蘭列入特殊選區，登記時程較其他鄉鎮市往後延。

不過，為黨中央的縣長登記時程確定要到明年2、3月，縣黨部今晚召開執委會，委員們一致認為，已經有許多黨內人選積極布署參選宜蘭與羅東，決定將宜蘭市與羅東鎮長參選提名登記時間訂在11月20鹿日。

民進黨宜蘭縣黨部主委林進財說，羅東跟宜蘭是選舉指標城鎮，分別是溪南與溪北的生活重鎮，才會列入特殊選區，但因為縣長參選人產出時間延後，為了已開始積極布署羅東與宜蘭的參選人，中執會委員一致性決議的訂出登記時程。