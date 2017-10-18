民進黨若禮讓柯文哲 台獨聯盟：會呼籲其他黨派推候選人

2017-10-18 12:05

〔記者蘇芳禾／台北報導〕2018年選舉在即，台北市長柯文哲的動向備受關注，台獨聯盟日前指出，世大運期間，柯文哲處理台灣旗幟進入觀眾席一事令人失望，將不支持柯文哲，台灣獨立建國聯盟主席陳南天（新名陳重光）今天接受電台專訪時表示，從2014柯文哲參選前時，台獨聯盟就沒有表態支持他，因為從柯的言論發表就可以看的出來，他是傾向中國的，並非從墨綠轉深紅。

陳南天今天在《蔻蔻早餐》節目中指出，柯文哲就像隻變色龍，反覆無常，可以隨時變藍、變綠、變紅，因為他沒有所謂的意識形態，從柯文哲兩岸荒謬言論，可以知道他是一個沒有中心思想的人，「作為領導者沒有政治理念，很糟糕」！

陳南天說，如果民進黨繼續禮讓柯文哲，台獨聯盟也會公開表態不支持，會呼籲其他黨派推出適合候選人，不過時代力量與民進黨的意識形態重疊，屆時若分散選票，恐怕影響選情，他提出時代力量跟民進黨可以策略合作，同時提出候選人。

陳南天說明，民進黨或時代力量若推出合適的候選人，台獨聯盟肯定支持，這名候選人，未必要完全支持台獨聯盟的政治理念，但他們絕對不能反對台灣人民的權力。

陳南天也認為，從世大運就可以察覺，「柯文哲不愛台灣」，當時北市府沒收有台灣標語的旗幟，甚至要求民眾丟入垃圾桶才能進入，這樣的行為令人失望。