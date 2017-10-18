公務員客語認證比例難推？李永得：訂辦法逐年達成

2017-10-18 10:34

〔記者鄭鴻達／台北報導〕根據「客家基本法修正草案」，客家區公教人員，應依在地客家人口比例通過客語認證，親民黨立委陳怡潔擔憂是否造成為難公務員。客家委員會主委李永得回應，會訂定實施辦法逐年達成，也會再與地方政府討論實施方式。

「客家基本法」草案第9條條文規定，服務於客家文化重點發展區的公教人員，應逐步訂定相當於服務機關當地客家人口比例通過客語認證，取得客語認證者，得予獎勵，並列為升遷評分的項目之一。

陳怡潔於立法院內政質詢指出，針對該草案規定，若當地人口有7成客家族群，則未來當地公教人員也要有7成通過客語認證，而目前客家委員會自身通過客語認證比例為多少、桃竹苗等地方政府通過的比例又是多少。

李永得回應，客委會通過客語認證的公務員比例為56％，而地方政府部分，因目前連基礎資料都缺乏，無法得知人數，若未來法律通過，即有法律依據要求地方政府提供數據，才能請地方政府提供資料訂定推動進程。

陳怡潔追問，草案要求公教人員須有等比例通過客語認證，但目前連資料都不完整，是否會造成推動上窒礙難行，是否會造成公務員因無法通過認證，感到為難而出現集體申請外調其他縣市或單位的問題。

李永得強調，這是觀念問題，公務員服務主體為民眾，若鄉親希望聽到客家話，怎能說要求學客語是為難，而目前尚未達成等比例，坦白講推動不易，未來會制定實施辦法逐年達成，也會與地方政府討論實施方式，讓公務員樂在語言學習。