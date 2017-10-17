爽領月薪18萬、年終5個月？ 救國團主任回應了

2017-10-17 17:25

〔記者楊綿傑／台北報導〕針對日前綠委爆料，救國團主任每月月薪18萬、年終還能領5個月，救國團主任葛永光今天打破沉默出面澄清，他表示，他個人3月才報到，8月前都只領每月3萬元車馬費，8月起薪水確實為18萬，稅金扣一扣大約是15萬，過去確實有5個月的年終，但他根本還沒領過。他也強調，團內年終獎金制度已經調整為最高3.5個月，但還是必須看績效而定。

葛永光表示，立委如果是指他，那是張冠李戴，因為他今年3月才應邀來救國團，而且是兼任身分，每月僅領3萬車馬費，且救國團事務繁重，每天從早忙到晚，從來不是為多少薪水而來。

葛永光說，救國團是一個社會企業，算是一個企業體，必須自力更生，養活員工，而且收入其中8成要用做公益，相關捐血、照顧失智老人等工作都已經在進行中。其實工作人員實際都很辛苦，但薪資卻不是非常高。

但葛永光也不諱言，年終獎金5個月、自己的薪水自己批等事情，過去確實有這種情況，但在他任內絕對不會發生，他主張公開化、透明化、制度化、適法化，如果有不同意見就應該修改，並且也通過理監事會議，任何人不得超過3.5個月年終。

葛永光解釋，主任的年終獎金會有一個計算公式，算出一個基數，過去基數也有領過2.75個月，而整體年終獎金實際發放是要看盈餘多少，隨著租金提高、一例一休增加了加班費、員工工資增加、經濟不景氣等因素，各項收入都有衰退，他能預期年終獎金一定會衰退。

對於目前薪水數字，葛永光明確說，8月起薪水確實為18萬，稅金扣一扣大約是15萬，而他個人也保證，自己的年終，絕對不會領到3.5個月這麼高，他也從沒領過5個月的年終獎金，希望向社會大眾做澄清。

對於目前薪水數字，葛永光明確說，8月起薪水確實為18萬，稅金扣一扣大約是15萬，而他個人也保證，自己的年終，絕對不會領到3.5個月這麼高，他也從沒領過5個月的年終獎金，希望向社會大眾做澄清。