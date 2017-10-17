自導自演投資雙子星？ 議員酸柯市府：誰與爭鋒

2017-10-17 13:20

〔記者黃建豪／台北報導〕開發金額高達6、700億元的台北車站雙子星開發案（C1、D1）因弊案沉寂多年後，終於將在明年3月重新公告招標。然而，台北市政府持股超過7成的台北捷運公司正籌畫成立物業開發及管理公司，自行去投資雙子星開發案，並於今天上午赴台北市議會交通委員會報告此案，遭各黨議員質疑黑幕重重。

曾放話若此案通過就請辭的台北市議員徐宏庭狠酸，「我幫你們（指柯市府）買四大報的頭版頭寫《誰與爭鋒》看誰還敢來標，圖片再放一個柯文哲的黑手，一個政府怎麼會出這種案子，這是政府的誠信問題。」

台北車站 C1、D1基地緊貼機場捷運站體，開發案總樓地板面積達15.7萬坪，預計興建C1、D1兩棟大樓，分別為地上76層（含旅館、辦公室、商場、停車場、觀景層）與地上56層（含旅館、辦公室、商場、停車場），預計開工後6年之內可完工。該案因捲入太極雙星空殼公司與賴素如弊案，在郝市府時期宣布冷凍3年，直到今年柯市府耗資3000萬元預算委託仲量聯行擔任招商專業顧問，預定明年3月重啟招標，已吸引民間各產險、建設公司摩拳擦掌。

但，身兼地主的台北市政府，將讓旗下北捷公司編列1.25億元預算， 轉投資成立一間資本額5億元的物業開發及管理公司，預計持股25％，表明就是要投資「史上最大捷運聯開案」的雙子星開發案。

市議員黃珊珊說，雙子星開發勢在必行，她也贊成讓公家的公司來做，但北捷只持股25％，其餘75％是誰就是關鍵，因為這麼好的公司一定賺錢，想參與雙子星案的廠商都會擠破頭，想去投資北捷的新公司，擺明是逼廠商去投入北市府麾下。

徐宏庭則指出，北捷是官股公司，卻要自行去投資雙子星，雖然程序沒有問題，但道德有瑕疵，儘管北捷是效仿日本JR鐵道公司或港鐵，但人家都是上市公司，不會有球員兼裁判的問題，而北捷是官股，現在議會討論這案子時，地主捷運局還坐在北捷旁邊，等於集體變共犯，怎麼會這樣子搞，柯文哲說五大案怪怪的，這個案子才怪怪的。

市議員李慶元也爆料，北捷雖稱新公司的其餘75％股權要找誰投資還在評估中，私底下卻早就喬好，包括已談妥要中華電信入股10％、桃捷評估中、還要找20％的中央基金，並密會了好幾間銀行，但這些在今天的專案報告中隻字未提， 報告內容全部都在鬼扯，連新公司的官股、民營比例都不講，這就是柯文哲開放透明的政府嗎？表面上開放透明騙選票，實際幹這種事情，講白了就是不可思議。

徐宏庭質疑，北市府今年死求活求，拜託議會通過3000萬元預算編顧問費，找仲量聯行當顧問說要開國際標，結果只是騙議會，要自己成立公司來投資，時間還算的剛好，若公司明年初成立，剛好在明年3月去搶雙子星投資。

捷運局長張澤雄則強調，明年3月公告是早就決定的事，沒有刻意配合，不僅北捷新成立業務公司的其他股東將是公開評選，絕對沒有內定，也不保證新公司就一定得到雙子星開發案的。

由於今天只是報告。議會交委會召集人劉耀仁在最後僅強調，（北捷）不要以為案子提出來就會過關，這件事在委員會的討論將非常艱鉅。李慶元事後也嗆明，這件事太有問題，一定不會讓它通過。