救國團是受國民黨控制的國家組織 老蔣日記裡有寫明

行政院黨產會本月24日將就救國團案召開第2次聽證會，釐清救國團是否為國民黨附隨組織，近期將公布最新調查報告，圖為救國團上月總部搬遷情形。（資料照）

2017-10-17 12:46

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會本月24日將就救國團案召開第2次聽證會，釐清救國團是否為國民黨附隨組織，近期將公布最新調查報告。黨產會委員指出，從蔣中正日記對於救國團的相關記載可見，救國團是同時有國家及政黨的「雙面性質」的組織，成立之初時雖然是國家組織，卻是由國民黨控制的國家組織。

根據「黨產條例」，黨產會將釐清救國團人事、財務、業務是否曾受國民黨實質控制，作為其是否為附隨組織判準。

國民黨曾在首次聽證會抗辯，救國團第一階段是政府組織、再來是非法人組織、最後是社會團體，所以不可能是國民黨附隨組織。

不過據悉，黨產會從前總統蔣中正日記中發現，蔣中正1958年於中央委員會中明確指出，「救國團為國防部所屬單位之一，為黨內重要青運機構，工作策劃與執行，軍應先呈報黨中央，接受黨的領導。」

黨產會的最新調查報告也將揭露救國團成立至今所有不動產取得、使用與移轉狀況的資料。

此外，在財務方面，黨產會調查，國民黨中央委員會曾編列經費，補助救國團發展社會團隊組織；因救國團特殊身分，其興建地方青年育樂中心，很多是由政府出資、出地。業務方面，救國團無論在登記社團法人前後，都有國民黨直接指揮救國團業務的紀錄。