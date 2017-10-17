談國防自主 國防副部長張冠群：你自己要爭氣

國防部副部長張冠群（右）（記者曹郁芬攝）

2017-10-17 07:24

〔駐美特派員曹郁芬／紐澤西州普林斯頓16日報導〕談到國防自主，台灣國防部副部長張冠群今天表示，關鍵的東西大家都會有保留，通常是你做得出來的東西，人家才會賣，台灣不是從零開始，台灣天弓飛彈的尋標器大概花了7、8年的時間，「你要自己爭氣，別人只會看得起有本事的」。

來美出席美台國防工業會議的張冠群今天與華文媒體會談時說，中科院是真正懂得系統整合發展的，去年開始出席美台國防工業會議，國防產業裡很多東西都可以衍生成民生用品，例如雷達尋標器上用的高頻眼睛就是現在第二代5G要用的通訊技術，不同點是基礎工業，大家可以挑軟柿子吃，但發展國防工業連硬骨頭都得吃，「被管制的東西都是好東西」。

對於他在會中強調，台灣政府有國艦國造的決心，其中是否包括柴油潛艦，張冠群說，應該是包括潛艦，但水面艦的速度會比較快，潛艦的關鍵技術比水面艦落後是事實。

雖然自製潛艦艱難，張冠群以自身的經驗說，他是做雄三飛彈衝壓引擎的，民國68年、70年要做決定的時候，簡直是天方夜譚。雄三飛彈做了10年，他去看演習時見到的都是失敗，「但是我們的前輩再接再厲，從無到有」。他們看到前輩堅定的信心就覺得看到明天了，10年後飛彈做成，後續發展非常快。

張冠群說，從這個經驗來講，做一些挑戰性高的工作是「要找對的人，給對的題目，給他長期的時間，而不是給他大量的經費」，要小火慢燉才能把技術磨成熟。台灣已經等了潛艦這麼多年，為什麼不坐下來研究呢？這跟他的經驗是不相符的。

張冠群說，這次與會並不是一面倒地請美方協助，而是強調台灣也有技術和服務可以提供，美台可以在平等互惠基礎上合作，建立類似半導體供應鏈的關係。

至於美國在台協會理事席莫健說台灣國防預算不足，面對威脅要有急迫性，張冠群回應，預算是回事，項目更重要。台灣受管制多年，飛彈發展沒有停，關鍵技術已有突破，美國若能放寬關鍵組件和材料的出口限制，可以加大台灣的國防能量。外購跟自製是平行的雙手策略，不是零與一的取捨。他也否認這次與美方在會中談到F35戰機採購問題，表示美台軍售另有對話管道。

出席記者會的民進黨立委羅致政補充說，民進黨的國防自主不只是一個國防政策，也是一個產業政策，涉及台灣經濟產業的升級，這也是為什麼民進黨政府對美台國防工業會議有不同的期待。