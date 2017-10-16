外交部宣布：11月起對菲律賓開放免簽

外交部今天宣布，自11月起對菲律賓開放來台14天免簽證試辦措施，試辦期限至明年7月底。圖為外交部長李大維。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-10-16 14:51

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天宣布，自11月起對菲律賓開放來台14天免簽證試辦措施，試辦期限至明年7月底。

為落實「新南向政策」，促進菲國人民來台觀光、洽商及增進兩國民眾交流，外交部今天下午發布中英文新聞稿，宣布自本年11月1日起試辦菲律賓國民來台14天免簽證措施。外交部表示，此決議是於9月15日時邀請主責國安、警政、調查、移民管理、觀光及經貿等機關共同會商，會中決議對菲律賓國民開放來臺14天免簽證。

外交部說明，免簽資格包括持有具6個月以上效期的菲律賓普通護照，持有回程或至下一目的地的機、船票及有效簽證，並於我國入出國機場或港口查驗單位查無不良紀錄。另，菲國旅客依規定需填妥入國登記表，並備齊旅館訂房紀錄，或在台停留期間住宿地址及連絡人資訊，以利我國機場或港口查驗單位機動查驗。

外交部表示，試辦期限至明年7月31日止，屆時視成效決定是否延長辦理。此外，政府將持續促請菲律賓政府基於互惠原則，儘速同意予我國民免簽證待遇。

另，我國目前針對菲律賓採行的電子簽證（eVisa）、東南亞國家人民來台先行上網查核與團進團出「觀宏專案」簽證便捷措施，為配合實施免簽證，將不再適用於菲國國民。

依據內政部移民署統計，菲國訪台旅客於今年1月至7月間達16萬餘人次，較去年同期成長73.51%。