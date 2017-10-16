不願對王世堅道歉 柯：你時間到了

台北市長柯文哲16日赴台北市議會專案報告「台北市促參及招商執行情形與地上權案檢討」。（記者張嘉明攝）

2017-10-16 11:02

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲日前與妻子陳佩琪出席台北市立聯合醫院親子共讀活動，但陳佩琪分享世大運吉祥物熊讚故事，對小朋友說「功高震主民調比獅大王還高」、「每天被豺狼虎豹批鬥」，讓外界認為在隱喻柯文哲的處境。台北市議員王世堅今上午於市議會專案報告，批評柯文哲肉麻當有趣、殘酷沒人性，要柯像天真的兒童道歉！

未料，王世堅質詢快用盡時間，柯文哲竟回說「時間到了。」令王世堅不滿反批「為了選舉，沒有極限。」而稍後質詢的台北市議員秦慧珠則說，她願意借30秒質詢時間，再問柯文哲要不要道歉？引起議場一陣竊笑聲。

柯文哲則回應，他沒有辦法控制陳佩琪做的事情，陳佩琪的說法當作笑話看一看，他當場也笑得很開心，他太太很強勢，現在都得靠他太太養家賺錢。

柯文哲今上午針對「台北市促參及招商執行情形與地上權案檢討」專案報告，王世堅也批評，議會2年半已提案助北市府取得大巨蛋主導權，但柯文哲捨棄不用，還帶著市長室主任蔡壁如與趙藤雄私下會商；如今權利金、坪數縮減等什麼都沒要回來，柯文哲棄械投降，跟趙藤雄暗通款取，私相授受違反公開透明，根本是政治破產。