搶占更大版圖 傳陳菊轉戰選新北市長

外傳新系醞釀請高雄市長陳菊轉戰新北。（資料照，記者張忠義攝）

2017-10-16 07:24

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨布局2018縣市長選戰，民進黨內派系競爭激烈，昨天政壇傳出新系醞釀請陳菊轉戰新北市，以搶得更大山頭，不過消息傳出後已遭新系否認，並強調這應是非新系人士在對外放話。

根據《中國時報》報導，外傳新系在2018選戰可能在南部少2席，為了保有版圖，有意請陳菊選新北市長，不過高雄市新聞局長丁允恭第一時間否認此消息，關於陳菊要參選新北市長的傳言，都是空穴來風、絕無此事。民進黨中央也表示，沒聽過這樣的傳聞，新北市長人選要明年才會比較明朗。

新系議員沈發惠表示，以陳菊聲望不管在哪選一定都是重量級，且會有相當的支持度，如果黨中央徵召她，對新北市選情而言是振奮人心的消息，他也樂觀其成，但這樣的說法「完全沒聽過」。新系立委吳思瑤則認為，陳菊一向主張提拔年輕人，研判這消息「應該是有心人故意在放話」。

其他新系成員李昆澤、梁文傑等人也都直呼不可能，強調新北市已經有很多人有意願出馬，新系不會因為擔心南部可能少掉席次就拱陳菊出馬。至於表態參選的立委吳秉叡表示，「如果市民能夠支持的話，她也是個很好的人選」，但他沒有聽過類似訊息。

另有黨政人士指出，因選舉接近，派系競爭愈來愈嚴重，此次傳出新系拱陳菊戰新北應是非新系對外放話，據了解陳菊本人不可能也無意願。