吳俊立操盤 胞妹吳秀華當選國民黨台東主委

2017-10-15 17:37

〔記者黃明堂／台東報導〕國民黨台東縣黨部主委直選今天投開票，在前縣長吳俊立強力操盤下，胞妹縣議員吳秀華當選國民黨台東縣黨部主委，9月才接主委的副議長陳宏宗無法續任。

設在寶桑國小的台東市投開票所，吳秀華拿到931票，勝陳宏宗的400票，顯見吳家十餘年的基層經營相當紮實。

不過，來自縱谷的陳宏宗在台東市大票倉雖然因時間短，拓展困難，但在縱谷線都獲得了壓倒性勝利，顯見他的基層紮根也相當深厚。

此次直選黨員數有投票資格者有7163人，吳秀華得2465票，陳宏宗1227票，最後票數仍待公告確認。