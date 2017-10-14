女性生理用品營業稅 綠委主張專用於照顧婦女

2017-10-14 17:12

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨立委李麗芬、吳思瑤今召開記者會指出，國家每年課徵約1.7億元的女性生理用品營業稅，應專款專用於婦女身上；財政部國庫署回應，宜請衛福部協調主計處，將需求整合列入預算書，財政部會站在女性立場予以編列。

李麗芬、吳思瑤今舉辦「不要向陰道課稅 女性生理用品免稅政策沙龍」，邀請財政部、衛生福利部等行政單位代表，以及多個婦女團體代表，針對政府對女性生理用品所課徵的營業稅，應如何專款專用在照顧婦女提出看法。

在公聽會中，兩位女性立委及婦女團體代表們，對於這筆1.7億元稅收應如何使用，才能直接而普遍地嘉惠婦女進行討論。過程中，提及的回饋用途，包含更年期婦女健檢費用、子宮頸癌疫苗補助或是舉辦藝文活動等，討論熱烈。

吳思瑤指出，推動女性生理用品免稅在國際上已蔚為潮流，美國、加拿大、英國等已展開討論或試行，去年質詢前行政院長林全此議題獲肯定，經歷1年多討論，財政部願將每年約1.7億元規模的稅收，專款專用於婦女。

吳思瑤也說，台灣女性平均約需經歷38年的生理期，一生至少花費10萬元於購買衛生棉、條等生理用品上，會被課徵共約5千元至6千元的稅款，而因稅制不同，台灣屬於內含的稅，無法直接退稅，因此要以專款方式先行。

財政部國庫署副署長顏春蘭表示，經主計總處與財政部召開協調會，結論是我國營業稅採5％單一稅率，遠低於歐盟等國20％，若免稅，會有奶粉、尿布或老人、男性用品等其他民生用品是否免稅議題，因此免稅的主張仍須考慮。

顏春蘭說，財政部建議，希望各界婦女能先將相關意見提出，由衛福部將這些需求整合後列入預算書，顯示預算需要多少、用在哪裡，評估出採行方案，財政部在審核過程中，也會站在女性的立場予以編列。