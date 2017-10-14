角逐台南市長 黃偉哲發表首波文宣

2017-10-14 00:12

〔記者王捷／台南報導〕台南市長初選如今形成6搶1局面，立委黃偉哲13日正式發表參選台南市長的第一波文宣，他說，從國大代表、縣議員到立委從政已超過22年，希望文宣能讓市民更了解自己。因此他選擇在成立府城後援會之前發表形象文宣，主打精打細算。

黃偉哲文宣中提到，多做公益讓社會更美好。1995年，他競選國大時曾簽下競選承諾書，當選後要捐出薪資從事公益，後來順利當選，便將薪水扣除選舉開銷後，捐贈給當時的省立新營醫院及台南縣政府衛生局各一部救護車。他的日常生活總是相當的自奉簡樸，如此一點一滴節省下來的錢，他最後會捐作公益，在2008年，也曾經捐給10所學校共約100萬元。

黃偉哲說，前瞻基礎建設特別條例已經通過，未來無論是綠能、交通、治水，都是台南要積極發展的重點，地方政府必須負擔一定比例的自籌款，更需要為政者精打細算。他認為，下一任的台南市長，應該要能夠延續賴清德院長的施政路線，嚴守財政紀律，揚棄肉桶政治，不濫開支票、拒絕利益綁樁，將政府預算花在刀口上。

黃偉哲說，今天下午3點半，他將在水萍塭公園舉辦府城後援會成立大會，他邀請市民朋友們共襄盛舉，用行動相挺，也呼籲市民朋友在明年的民進黨市長初選民調中支持他。