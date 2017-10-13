藍委猛追「固有疆域」為何 賴清德這樣神回...

國民黨立委王育敏頻追打「固有疆域」議題，行政院長賴清德神回反嗆。（記者鄭鴻達攝）

2017-10-13 17:17

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委王育敏於立法院質詢時，連珠炮式地追問據「中華民國憲法」及「兩岸人民關係條例」定義，我國固有疆域是否包含台澎金馬及大陸；閣揆賴清德回答時一度招架不住，還請陸委會主委張小月抵擋攻勢，但最後仍反將一軍問王「我當行政院長，可以管得到習近平中國國家主席所管的範圍嗎？這已超過現實！」

王育敏指出，賴揆是中華民國行政院長，兩岸關係是什麼關係。賴清德回應，總統已定義兩岸關係，且兩岸、外交、國防屬於總統職權。王育敏不滿意，而追問據「中華民國憲法」、「兩岸人民關係條例」，對兩岸關係有何看法。

陸委會主委張小月見狀，趕緊幫賴清德抵擋砲火，回應據「憲法」及「兩岸條例」，兩岸關係就是兩岸關係，是非常特殊的關係；賴清德也認同張小月說法，表示照「憲法」及「兩岸條例」，的確如此。

王育敏追問中華民國領土包含哪些地方。張小月回應，據「憲法」是「固有疆域」；對於張小月的回應，王繼續追問領土是否只有台澎金馬，或包含「大陸」，並不滿地質疑此問題連賴揆、張小月都不敢回答？

賴清德回應，他尊重總統領導；張小月則回應，兩岸關係很複雜，疆域問題須大法官解釋，憲法明定中華民國疆域就是固有疆域；但王育敏不甘示弱，持續追問固有疆域包含哪裡，是否包含台澎金馬加大陸。

在連番追問下，賴清德反問「妳今天說我當行政院長，我可以管到習近平國家主席所管的範圍嗎？」「這已經超過現實嗎了嘛！」賴也說「探究這個問題，不過是呈現台灣的社會分歧，沒有意義！」對此，王育敏也回嘴「院長就是不肯回答！」

王育敏也詢問有民進黨立委建議兩岸文書將「中國大陸」改掉，直接稱「中國」，有何看法。賴清德表示尊重各單位文書使用；張小月則回應，「我們是台灣，中國是中國大陸。」賴也說，陸委會要怎使用都尊重。

王育敏追問賴清德「言必稱中國」，但總統府及陸委會都稱「中國大陸」，為何？對此，賴清德依然回答「這是對他們的尊重」。

最後，王育敏問是否要取消陸委會，將對兩岸的事務歸類到外交部的亞太司轄下。賴清德回應，陸委會仍有存在空間，功能也不錯，他也曾稱對岸為「中國大陸」，就自己看來，就只是稱呼對方而已。