美雙橡園國慶晚宴 「紅豆餅」讓現場賓客為之瘋狂...

2017-10-08 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕中華民國雙十國慶即將到來，我駐美代表處4號率先在美國雙橡園舉辦國慶宴會，而在活動中，最受到現場來賓喜愛的美食之一，就是有十足台灣味的「紅豆餅」。

根據《上報》報導，駐美代表處在籌備此次宴會時，提出以紅豆餅為特色美食的想法，後來發現整個美東，只有一位旅居紐約的台灣人Vivian在賣紅豆餅，隨即與她聯繫。

Vivian則表示，自己在紐約兼職販賣的紅豆餅，爐子一次只夠做24個，時間約10分鐘，但宴會卻有多達2000名賓客，讓她認為無法負擔現場需求，因此一度想婉拒。

代表處後來建議可以提前預做保溫，Vivian才帶著爐子、材料，和丈夫從紐約飛往華盛頓，儘管駐美辦有付費，但一來一往的時間，加上得和公司請假的成本仍然不夠，不過她強調，這是為台灣做事，明年若有機會仍願意前來。

Vivian製作的也非一般的紅豆餅，上頭印有雙橡園中英文，以及台灣的字樣和圖案，且灣字的三點水，還用101大樓替換，足見駐美代表處設計上的巧思，模具則是請台灣廠商製作。

紅豆餅吸引現場賓客好奇，直到晚宴結束前都大排長龍，不少人拿到後紛紛在臉書上打卡拍照，就連駐美代表高碩泰和AIT理事主席莫健也在攤位上駐足，並親自烙印紅豆餅，莫健夫婦後來也各打包一個紅豆餅，還有美國賓客說，日後到台灣的第一件事，就是要吃紅豆餅。