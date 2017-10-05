評中國投資環境不佳 田弘茂籲台商回台

海基會董事長田弘茂呼籲台商回台投資。（記者林良昇攝）

2017-10-05 17:27

〔記者林良昇／高雄報導〕海基會董事長田弘茂罕見評論中國投資環境不佳，他強調，中國大陸有嚴重債務、資金外流的問題，還有人預測未來2、3年若處理不好，會發生嚴重的房地產泡沫問題，台商處在產業轉型的過程，希望台商能回台灣投資，回饋家鄉。

海基會今在高雄舉辦台商秋節聯誼活動，田弘茂在台商座談前致詞，大談中國的投資環境，他表示，目前國際經濟體正在從工業革命3.0走向4.0，世界經濟受到全球化經濟擴散衝擊，對從事工商業的人挑戰巨大，被迫隨時掌握最新資訊，不進則退，台商在中國大陸經商，也都面臨轉型問題，面臨快速經濟轉型帶來的挑戰。

田弘茂指出，中國大陸是很特殊的地方，在若干領域已占到世界前端，但中國大陸在發展過程中面臨許多問題，而這些問題也帶給台商們很大的挑戰跟困擾，這些困擾同樣會持續不斷演化，需要耐心的調整自己的腳步，甚至更換跑道。

田弘茂強調，學術界跟媒體分析，指出大陸有嚴重債務問題，中國大陸公營事業與地方政府，總負債已是1年GDP的300％，超過日本。中國大陸雖沒有外債的壓力，但它負債問題慢慢變嚴重，已受到國際各界關注。

田弘茂表示，2、3年來，中國大陸也有嚴重資金外流問題，房地產面臨嚴重空屋率問題，有人預測未來2、3年若處理不好，會發生嚴重的房地產泡沫問題，金融體制正處於相對保守僵化的情況，國營事業效率不彰，錢很多但成果不佳，幾年來想要轉型，目前也沒有很大的成果。

田弘茂強調，他是在講「平衡說法」，中國大陸的網路科技、自動化產業、汽車工業、智慧型手機的確快速進步。台商在加入新一波產業轉型行列的過程中，遇到的困難很多，有些問題會提出來希望政府、海基會能幫助解決，但也必須想想怎麼樣面對已在發生的這些問題。

田弘茂也說，經濟環境變化也很大，我們的產業必須要往新經濟智慧型產業方向發展。兩岸產業競合發展，能互補的地方很多，海基會的立場希望大家不要失焦，很希望台商在大陸經商的同時，台灣還是故鄉，希望台商能回到台灣來投資，回饋家鄉。