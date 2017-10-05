「台灣是安全的」易思安：中共不可能2020年成功侵略台灣

2017-10-05 03:30

〔駐美特派員曹郁芬／華府3日報導〕「台灣是安全的。我從來沒有說過中國2020年會攻打台灣，台灣人沒有理由驚慌！」美國智庫「2049計劃室」研究員易思安（Ian Easton）對於他的新書在台灣引起如此大的騷動十分意外，今天在受訪時要求澄清。他說，「2049計劃室」打算在推特上說明，台灣是安全的。

易思安3日推出的「中國侵略威脅」新書，探討中國武力犯台威脅、台灣的防禦與美國的戰略。新書中引用中國資料揭露，中國已擬訂一份2020年攻台的秘密計劃，打算對台發動大規模的飛彈攻擊，並配合海空封鎖與兩棲登陸作戰，被美台媒體報導而成為熱門話題。

尤其美國「自由燈塔」的報導詳盡描述中共攻台計劃細節，被台灣媒體廣泛引用。易思安說，這樣的標題若能讓美國讀者關注台灣受到的威脅，未必是壞事；但他的書中從沒說過中共會在2020年成功侵台。

易思安說，今天甚至連他在台灣出生的妻子都接到台灣親友打電話詢問，台灣是否真的會在2020年受到中國攻擊，「我不希望台灣人認為我瘋了」。他寫這本書的目的是要讓人了解，台灣是面臨威脅，但台灣受到的防衛遠超過許多人的理解，解放軍還沒有強大到未來5年可以成功侵略台灣。這本書應該讓台灣人感到更安全，而不是更恐懼。

易思安說，中共2020年犯台的資料，是他引用台灣國防部2013年10月1日發佈的國防白皮書，當時的背景是胡錦濤在中共18大之後交棒，據說胡與習近平之間有個秘密協議要讓解放軍繼續發展軍力，希望到2020年能有成熟的能力攻台。他的重點是要表達，即便馬英九總統盡力與北京和解，中國仍持續為侵略台灣做準備。

易思安表示，他整本書的研究和結論是要讓讀者了解，中國沒有能力在2020年成功進犯台灣，台灣在本身的努力以及美日友邦的協助下，會繼續維持安全。他說，這本書主要是寫給美國讀者看的，提醒他們台灣面對的威脅是嚴重而真實的，不要只專注北韓與南海，美國可以為台灣安全做得更多；至於給台灣讀者的訊息則是：台灣比許多人認知的更強固，台灣人應對自己的國防和民主有信心。