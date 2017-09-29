姚立明呼籲 查統促黨與中國官員通聯紀錄

2017-09-29 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕中華統一促進黨成員毆打台大學生引起社會關注，而統促黨主席張安樂的黑道背景、與中國的關係更引發聯想。國會觀察基金會董事長姚立明呼籲警方，應調查張安樂及涉嫌施暴的統促黨成員的通聯記錄，看他們在事件前後是否有聯繫同時在台的上海市台辦主任李文輝，了解中國政府與這次事件的連結。

姚立明在三立《新台灣加油》節目中表示，這次台大校園濺血案是國安事件，絕非單純治安事件，國內的黑幫跟敵國連結來攻擊自己政府，這是另一層次的問題。他說，中國有兩個手段，一硬一軟，硬的方法是你不聽話就處理你，軟的就是錢，而中國的特務會在台灣，「你以為張安樂這樣的人沒有人盯著？供槍、供武器都可以。」

針對台大濺血事件，姚立明呼籲警方，要查事發前後兩三天的通聯紀錄，「從張安樂本身，到現場的四個人，看看有沒有連結到那一位台辦的身邊的人，跟台辦的主任」，透過這樣簡單的調查，就能知道中國官員與這次鬧事之間的連結點。姚立明說，他現在講出來，對方當然會警惕，但是他非講不可，因為警政署沒有在做。

姚立明說，統促黨這群人負有明顯任務，張安樂也沒否認過，第一任務就是中國官員如果明著來台灣，他們要保護；如果暗著來台灣，他們要被交付任務，這是非常清楚的，至於雙方的金流更無法想像，中方可以透過任何管道，讓他們有資源可以繼續用。