統促黨涉毆台大學生案 北檢成立專案小組全面清查

2017-09-27 10:06

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦中華統一促進黨員涉毆台大學生案，昨以他字案被告身分偵訊「白狼」之子張瑋、胡大剛等5人，訊後依涉犯殺人未遂等罪嫌，諭令張、胡各25萬元交保，共犯王啟繽、林紹哲、汪建成各10萬元交保，均限制出境、出海及住居；北檢另組成專案小組，全面清查涉嫌人是否有違反組織犯罪條例、政治獻金法等。

北檢發言人周士榆指出，本案已指派偵辦重大案件專組「吉組」主任檢察官黃惠玲擔任召集人，督導專案小組，成員有檢肅黑金專組「忠組」曾揚嶺、「愛組」林俊廷，以及「吉組」張靜薰等檢察官合作辦案，將全面清查涉嫌人、相關公司及團體的國內外資金流向，以及歷年相關案件，以查明相關涉嫌人是否有違反組織犯罪條例、政治獻金法等犯嫌。

周士榆表示，專案小組將指揮警政署刑事警察局、調查局洗錢防制處，全面清查張瑋等5名被告、相關人員及公司、可能涉案相關政黨、組織等之國內外金流、歷來掃黑情資，並蒐集、分析歷來相關陳抗活動所衍生暴力事件的參與人員及行為模式、調閱過往各相關單位就涉嫌人與組織曾經調查結案之卷證，以查明相關涉嫌人等是否有違反組織犯罪條例、政治獻金法等罪嫌。

周士榆強調，北檢依據「臺灣高等法院檢察署督導偵辦重大危害國家安全及社會秩序實施計畫」所列幫派，或其假借任何名義參與刑法妨害公務罪、妨害秩序罪及組織犯罪防制條例罪，成立專案小組，深入追查是否有特定政黨團體、黑道幫派以暴力涉入相關集會遊行、公聽會等公開活動，力求迅速釐清是否有組織犯罪及國外資金挹注等情事。