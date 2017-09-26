中國新歌聲主辦單位喊告 陳為廷反嗆：統戰就是統戰

2017-09-26 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量黨團助理陳為廷日前在臉書上指出，中共將「中國新歌聲」系列活動當作統戰工具，不料今早陳為廷的黨團同事接到一通來自上海的電話，對方自稱是「中國新歌聲」的活動主辦方「上海星空華文傳媒」公司法務員毛緯。毛緯指控陳為廷「汙衊」這個活動是統戰，要求陳為廷更正說法，否則將來台提告。對此，陳為廷霸氣回應：「統戰就是統戰，我不會做出任何更正。這是我作為一個台灣人的立場。」

21日陳為廷在臉書發文對該活動作為統戰工具提出三點說明，一是所有參與該節目的台灣人都必須冠上「中國台灣」；二是，上海市台辦主任李文輝在今年的發表的〈台灣同胞新年賀詞〉中明確的將該活動當作「堅持一個中國、反對『台獨』」的一環。；三是中共國台辦，曾罕見的在記者會上宣傳過該活動。

面對提告威嚇，陳為廷在臉書上發言再度強調「該活動是統戰」。陳為廷再度點出，上海市台辦主任李文輝在〈台灣同胞新年賀詞〉就將該活動當作「反對台獨、堅持一個中國」的統戰工作中的一環。陳為廷也表示，此次活動的主辦單位「上海市海峽兩岸交流促進會」，該會的宗旨就是「促進祖國和平統一」，而李文輝就是該會的名譽會長。陳為廷還說，24日活動當天，李文輝曾帶一群中共官員至台大現場「督軍」，在中國評論網上甚至還出現了一篇平行時空的新聞，當中提到「兩岸青年一起歡唱」，彷彿後續的抗爭從未發生。

陳為廷表示重點在於原則問題，「李文輝已經擺明了講這是一個『統戰』，擺明了說這是『反台獨、堅持一個中國』的對台工作的一環，你台北市政府就不應該去掛名協辦。你掛協辦，是不是代表你贊成上海台辦的立場？」陳為廷說，迄今已過2天，台北市政府對這問題仍然沒有回答。對於台北市長柯文哲表示，「如果每件事情都要無限上綱，這樣事情沒辦法做」，陳為廷指出，這並非無限上綱，而是倘若連「基本的敏感度都沒有，那你根本就不應該碰兩岸事務。」

面對來自「上海星空華文傳媒」的威脅提告，陳為廷表示：「統戰就是統戰，我不會做出任何更正。這是我作為一個台灣人的立場。」

21日陳為廷臉書發文