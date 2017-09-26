中國新歌聲演唱會 文化局編列18萬表演費

陳彥伯不容許任何形式的暴力，表示內政部都說所有鬧事的團體、學生都要法辦，市政府應該秉持這種態度。（記者鍾泓良攝）

2017-09-26 14:05

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市財政局今天到台北市議會財建委員會報告，議員陳彥伯詢問北市府是否有編列預算協助中國新歌聲演唱會，財政局原本說沒有，後來發現文化局有編列約18萬元的表演費。

陳彥伯說，現在活動沒有辦成那要怎麼去核銷，如果有出錢被這些人破壞沒辦法辦，可以提告嗎？法務局長袁秀慧回應，可以去主張權利。

陳彥伯說，主辦單位又不是我們，他不滿地說為什麼都是北市府被當砲灰被打，處罰也是自己的官員跟員警。他說，台大要不要借場地是台大自己決定，破壞台大操場主辦單位要賠。他更說，原本抗議是影響到學生上課，結果拿的都台獨標語，而員警無法進入校園，就被罵處理太慢，最後是懲處基層員警。

陳彥伯說，世大運開幕式還沒有流血事件，前警察局長邱豐光就被拔掉，那現在流血了，難道警察局長陳嘉昌也要下台。他不容許任何形式的暴力，表示內政部都說所有鬧事的團體、學生都要法辦，市政府應該秉持這種態度。

議員陳重文說那天拿了150張的票，要帶學生去聽歌，卻沒辦法聽，要求北市府告台大。他更說，現場台大的學生主張自己等於台大，要去主持正義；他說，台大學生可以對台大主張出借校園的正當性，但不能代表台大讓這個活動停辦。

他也公開譴責，不管是統促黨或台獨分子在校園發生暴力事件，但更不容許台大學生越俎代庖。