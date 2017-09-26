綠委質疑：中油查德10年基業 拱手讓中國

民進黨立委蘇志芬今召開記者會，質疑中油將查德10年基業拱手讓人。（記者楊淳卉攝）

2017-09-26 10:39

〔記者楊淳卉／台北報導〕解放軍關係企業掠奪中油經營權？民進黨立委蘇志芬今召開記者會，指出扁政府2006年在非洲查德爭取該國一處油田並擔任經營人後，中油高層卻於2015年以分散風險為由，將旗下70%股份的半數讓與中國華信能源集團，隔年完成轉讓手續，華信集團高層還與中共解放軍密切相關，質疑中油將非洲查德10年基業拱手讓人。

立委呼籲，當時通過讓股案的中油董事長林聖中、總經理陳綠蔚、前經濟部長鄧振中應出面說明，蔡政府也應調查釐清。

蘇治芬指出，中油取得經營權後，曾於2011年成功探得原油，並預計於年內進入生產開發期，屆時台灣可獲取第一桶自行經營與開採之原油，對中油及我國能源供應有重要意義。

前中油非洲查德礦區辦公室主任陳子瑜指出，中國華信集團高層與解放軍關係密切，其主席葉簡明、執行董事陳秋途，都擔任過解放軍前總政戰部聯絡部對外單位「中國國際友好聯絡會」相關高階職位；華信集團轄下的「中國文化院」，也用前人大常務委員長許嘉璐擔任院長，推動相關統戰活動。

中油探採事業部執行長張敏指出，中油與華信在權利轉讓協議、人員借調協議中，將「中油是經營人」進行表達，法理上絕對固守，中油公司還是經營人，地位不容挑戰。

張敏表示，查德公司總經理、技術副總經理、營運副總經理都是由中油派任，因目前還未進入生產階段，故生產副總經理請華信方面擔任，但他們影響力有限。