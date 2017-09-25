獨家》目擊同學遭施暴 台大生投訴：還有二次集體施暴

台大學生今天向本報投訴，除了被打的頭破血流的學生，還有「第二次的集體施暴」，施暴影帶被全都錄，曝光影帶可見施暴首領是白狼之子張偉。（圖擷取自YouTube）

2017-09-25 14:44

〔記者林曉雲／台北報導〕台大出借場地給中國商演節目，引發台大學生被追打流血暴力事件，台大學生今天向本報投訴，除了被打的頭破血流的學生，還有「第二次的集體施暴」，施暴影帶被全都錄，曝光影帶可見施暴首領是白狼之子張偉，有學生騎自行車路過，用手機拍照蒐證，結果被張偉先踹倒車子，學生往前逃，張偉追上毆打該名學生在地。

投訴學生是目擊者，他表示，昨天下午5點多，他騎機車路過台大體育館後方的辛亥路，看到一群人起口角，另有一名同學騎自行車拿手機在拍照錄影，突然有一名穿灰色衣服的男子，原本要上車（奧迪），看到這名學生在錄影，就下車踹倒這名學生的單車，學生趕快逃跑，但這名男子繼續追打揮拳。

學生表示，旁邊有很多同學在勸阻不要打、不要打，但灰色衣服男子仍繼續毆打學生，他同夥有5至6人，有人把那名學生的腳踏車扛起來砸向旁邊的同學，旁邊學生一直跑一直尖叫。有人背著一根綠色袋子，裡面裝著球棒，拿著球棒揮舞，也大聲狂罵學生，後來有3、4個學生被打，路邊有學生一直在勸架不要打、不要打，這群人卻一直攻擊學生，後來因為聲援學生愈來多愈，這群暴徒才上奧迪車子走掉，但警察一直都沒有到場。

該名學生表示，活到這麼大，第一次看到有人直接在路上打學生，台灣法律到底在那裡，網路上有這麼多影片可作證，甚至已肉蒐出來灰色衣服是白狼之子，連車牌都公布在網路上，政府一定要保護學生，將暴徒繩之以法。