文化局介入台大才借場地？ 劉得堅：只掛協辦

2017-09-25 12:26

〔記者郭安家／台北報導〕「2017『中國新歌聲』上海．台北音樂節」昨取消，但隨後就發生中華統一促進黨打學生流血事件，台北市文化局近日堅稱只是該活動協辦單位。台北市議員顏聖冠、簡舒培今再舉行記者會追問此事，並要文化局長鍾永豐道歉。文化局主任秘書劉得堅仍說，文化局是協辦單位，鍾局長已於昨新聞稿說非常遺憾。

劉得堅受訪表示，2015年「中國好聲音」已於 7、8所大專院校辦很多場次活動，如台北大學、交通大、台北科技大學、陽明大學等，今年則有世新大學、文化大學，文化局「只是掛這個案的協辦」、地點則由廠商自己規劃；廠商8月8日向台大申請活動、9月送件文化局並請文化局當協辦，後期文化局再到台大場勘。

但顏聖冠不滿，鍾永豐昨下午曾至現場，但不接受媒體訪問，卻事後於媒體詢組發出對外解釋的錄音檔；簡舒培則批評鍾「偷偷摸摸黯然離去，看到學生被打不聞不問。」對此，劉德堅表示，局長昨已於新聞稿已說明非常遺憾。

顏聖冠說，該活動引發爭議、繼續矮化台灣，她要求文化局不該再協辦該活動。簡舒培則說，看來台灣大學因文化局介入，才借給台灣大學，且任何跨國協辦活動，任何文書都會先匯知文化局，「國立臺灣大學」變成「臺北市臺灣大學」，局不知情嗎？文化局必須說清楚此事。

中國新歌聲活動地點為「國立臺灣大學」，但相關活動廣告寫「臺北市臺灣大學」，挨批矮化。劉得堅則解釋，文化局身為協辦單位，發現活動網頁上寫「臺北市臺灣大學」，文化局也跟主辦單位反映，所以實體海報已修正為「臺灣大學田徑場」，並沒有「臺北市」這樣文字出現。