遭「武裝攻擊」台大受傷學生：市長要處理組織犯罪？

張耿維激動表示，他們被中華統一促進黨人士「武裝攻擊」，警方卻在嫌犯逃逸2分鐘內抵達；「我真的想問台北市長要處理組織犯罪嗎？」（記者郭安家攝）

2017-09-25 11:50

〔記者郭安家／台北報導〕「2017『中國新歌聲』上海．台北音樂節」昨取消，未料，台灣大學辛亥路人行道上，中華統一促進黨胡姓男子持甩棍將台大歷史系同學張耿維打至流血，台北市議員顏聖冠、簡舒培今上午陪學生開記者會，張耿維激動表示，他們被中華統一促進黨人士「武裝攻擊」，警方卻在嫌犯逃逸2分鐘內抵達；「我真的想問台北市長要處理組織犯罪嗎？」

顏聖冠表示，不少同學擔心安危不敢出席記者會。與會的「台獨機關槍」李柏璋及部分學生則還原，昨下午發生3波衝突，李於第1波衝突正當防衛，而第2波衝突就是張耿維被打，第3波衝突則是中華統一促進黨總裁張安樂之子張瑋威脅。張耿維說明，李於1波衝突時，他上前勸架，就被統促黨胡姓男子以甩棍毆打，手嚴重骨折，今將做腦斷層檢查。

張耿維說，「我真的想問台北市長要處理組織犯罪嗎？」他們開3輛車，包括黑色三菱、奧迪、另1輛疑似NISSAN車，不斷增援人手、武器，拚命叫囂車上還有什麼，進行恐嚇、威嚇，拚命想要攻擊人的身體；他們走了，同學跟拍逃逸車輛，他們卻回頭做攻擊動作。

他表示，事發40分鐘沒有很長，「但對於每1分鐘都可能被打到腦袋的我們來講都非常漫長，每1秒我們都在擔心那個人球棒會不會就從腦袋下來，我們都在擔心白狼張安樂之子、張瑋的拳頭是不是衝到你面前」、「他這麼大一隻，就衝過來，拳頭就往我們臉上招呼。」

張耿維激動說，這種組織犯罪難道都不用被肅清處理嗎？警察也可以處理校外攻擊事件啊！他自己打10幾通電話，警察卻在兇嫌逃逸2分鐘內到達！國家沒有給公民遭受暴力應有的保護，為什麼是這樣？

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