借場地還被改名 台大主秘怒：「國立」台灣大學不會變！

2017-09-24 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕因校方擅自決定將台灣大學操場租借給「中國新歌聲」作為選秀現場，造成翻新的國際級操場受到損毀，影響學生權益，其中活動海報的文字介紹部分迴避國籍議題，將「國立台灣大學」更名為「台北市台灣大學」作為活動場地標示，對此台大主任秘書下午召開記者會時，除了替校方租借場地過程草率道歉外，也發言捍衛「國立台灣大學就是國立台灣大學，不會因為任何因素改變！」的主張。

綜合媒體報導，國立台灣大學主任秘書林達德，與發起抗議的學生代表蔡炫錡、許軒瑋在抗議活動結束後召開記者會，表明雖然一開始只是一場單純的演唱會，但後來因為諸多議題參雜在其中，演變成較為複雜的場面，對此，他代表校方道歉，表示學校方面在出借場地時「思慮不周」才會造成這樣的局面，承諾將來場地使用一定會以教學為優先，並讓學生參予透過更嚴格的審查機制下決定。

林達德進一步指出，校長在今日下午3點半要求停止田徑場借用決定；並透過台北市政府文化局協助溝通與主辦方達成共識，讓原定到晚間10時的活動於下午4時37分結束。

同時，針對「國立台灣大學」在海報上被寫做「台北市台灣大學」表示譴責，林達德直言：「很生氣！」、「國立台灣大學就是國立台灣大學！」無法接受主辦方這樣的做法，最後再次強調，學校是維持學術自主空間，嚴禁政治進入校園。