中國新歌聲台大登場 獨派、台大生抗議 校方：終止演出

獨派團體手持抗議標語（記者周彥妤攝）

2017-09-24 17:05

〔記者周彥妤／台北報導〕2017「中國新歌聲」上海．台北音樂節演唱會今於台大田徑場登場，獨派團體不滿台灣主體權益受損，集結抗議，先在場外與工作人員爆發口角衝突，隨後衝進場內，場面一片混亂，不久台大學生也入內抗議，中途主持人宣布校方基於安全考量，決定立即終止演唱會。

獨派團體欲持票入場遭阻擋，爆發激烈衝突。（記者周彥妤攝）

獨派團體場外持票欲入場，遭工作人員以人牆阻擋，雙方爆發激烈衝突，獨派人士高喊「這是台灣人的土地，台灣人有票為什麼不可以進去！」隨後隨後衝進場內，進去現場高舉台灣旗、鳴汽笛，另手持抗議標語「拒當中國台灣大學」、「枉顧學生為統戰」。

獨派團體進入會場，高喊抗議口號。（記者周彥妤攝）

隨後，台大學生也進去現場抗議，邊鳴汽笛、撒冥紙，手持標語「市府上下其手吃人夠夠」，高喊「還我操場」，要求文化局、台大校方道歉。

台大學生進入演唱會現場抗議（記者周彥妤攝）

中途，主持人宣布，校方基於安全考量，決定立即終止演唱會。學生一陣歡呼，隨後學生登上舞台高喊，「我們是台灣大學，不是中國台灣大學」，「譴責柯文哲，校方要負責」，「台大吃人夠夠，市府上下其手」，「統戰活動退出校園」，嚴正表達抗議訴求。