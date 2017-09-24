蔡英文全代會揭示12項問題 籲民進黨啟動憲改

民進黨主席蔡英文將在全代會中呼籲民進黨展開新論述，並啟動憲改。（記者李欣芳攝）

2017-09-24 00:00

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨今天（週日）將召開全代會，身兼黨主席的蔡英文總統將以黨主席身分與會發表談話指出， 民進黨「有必要形成新的論述」，針對外交與國際參與、區域安全與兩岸等12面向問題逐項擬定新的因應方針，確立黨在新時代中的方向及路線，她將揭示「我們這一代人的任務，就是為台灣打造一個更可以完善運作的民主憲政體系」，這項討論要先從黨內開始，同時主動連結社會，憲政體制的改革就是一個重點。

蔡英文認為，兩年前修憲功敗垂成，「18歲公民權」，「人權條款」，「票票不等值」等高度社會共識的議題，都沒有完成改革。經過三次政黨輪替，「一個權責更相符，分工更清楚，各級政府更有效率的政府體制，是台灣人民殷切期盼的事」。

多位黨代表連署要求特赦陳水扁前總統，勢必掀起新的爭議，蔡英文將致詞表示，「全國人民想要看到的，不是我們內部的爭議。全國人民想看到的是，民進黨人今天聚在一起，有在認真思考，如何帶領台灣走出歷史所累積下來的困境」。

她呼籲民進黨要團結，全代會回到創黨之地圓山飯店舉行，象徵大家必須回到初心。民進黨可以從2008的谷底重返執政，就是因為大家團結，「現在執政了，更應該團結」。

蔡英文致詞時將先向前副總統呂秀蓮等黨內前輩致上最高敬意，她說， 黨內先進們一生努力，就是希望「為台灣打造一個能做到『清廉勤政愛鄉土』這7字的政黨」。

她認為，改革正陸續推動，國家已開始前進，總體經濟正在變好，新閣揆賴清德的「做實事」內閣，已經展現行動力。謝謝他願意承擔。「新閣揆、新局面，民進黨所率領的執政團隊一定會站在既有的基礎上，精進求精，奮鬥不懈」。

蔡英文認為未來應精確回應內外部環境的四大變化，包括，首先、世界的變化。多元的國際情勢取代了兩極化的世界格局。「民進黨必須跳脫舊框架，重新審視台灣在世界以及地緣政治之中的戰略定位」。

其次，中國的變化。中國崛起是包括台灣在內所有國家必須謹慎面對的趨勢。「我們必須在堅持台灣主體意識及人民主權的不變原則下，尋找和對岸互動的新模式」。

第三，世界經濟發展模式的變化。 在全球化與科技不斷推陳出新的情況下，台灣的產業、經濟、財政以及勞動政策如何與時俱進，讓勞資雙方形成雙贏的正向關係，民進黨必須找出新的答案。

第四，台灣社會的變化。如何在理論和實際之間，維持平衡，讓社會繼續前進？這些是當前的民進黨必須釐清的課題。

蔡英文表明民進黨有必要形成新的論述， 啟動新論述的討論過程，針對「外交與國際參與」、「區域安全與兩岸」、「國防」、「自由人權」、「政治體制」、「財經」、「社福」、「勞動」、「農林漁牧」、「教育與文化」、「數位科技」、以及「國土規劃」等12大面向的問題，逐項擬定新的因應方針。