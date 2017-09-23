台灣人意識高漲誰的功勞？ 柯P酸馬英九「豬隊友效應」

2017-09-23 18:32

〔記者黃建豪／台北報導〕國家圖書館今天舉辦「總統直選與民主台灣學術研討會」，台北市長柯文哲下午受邀擔任主持人「總統選舉與民意變遷」主題，談及兩岸認同時，柯文哲說，台灣人的認同在過去20年急速上升，他認為有兩個理由，一個是台灣與中國交往變頻繁，另一個就是前總統馬英九的豬隊友效應。

柯文哲說，台灣人認同的上升，若要問的是為什麼？他個人的解讀，第一個是接觸。柯舉例，「柯文哲在台北市以外的民調，比在台北市還高，為什麼？因為不在台北的人每天看電視，覺得這個人很有趣，但台北市民路邊停車接到一張罰單，好不容易看到停車格停進去，又有人跟妳收費，你就開始OOXX柯文哲了，意思就是說，美感的距離。」

柯文哲接著，以前國民黨統治台灣的時代，長川、黃河、三川壯麗，對中國會有很多憧憬，但越是交流，就越會發現不一樣，以前沒有跟中國交流時，不曉得跟他不一樣，交流才會發現根本不同國。

至於第二個理由？柯文哲說，另一個坦白講會不好意思，講出來叫做豬隊友，什麼意思？因為他當市長後，跟中國方面有交流，才發現他們對馬英九非常不滿，為什麼？應該馬英九主政時期，台獨傾向越來越高，但蔡英文上去時，台獨傾向反而下降，所以這叫豬隊友效應。

柯文哲也強調，他一直認為，若要鞏固台灣人的本土意識，台灣自己要做好，台灣強問題就會解決，但台灣不強就會被吸進去。