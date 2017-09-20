國防預算占GDP 1.84％ 近4年新低

2017-09-20 12:56

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統蔡英文上任後力推「國防自主」政策，計畫逐年調增國防預算金額，民進黨新境界文教基金會提出的「國防政策藍皮書」第7號也明指，會努力達成國防預算至GDP 3％水準。不過，國家政策研究基金會國安組召集人林郁方今日召開記者會質疑，明年國防部編列3278億元預算，卻僅占GDP 1.84％，且已連續2年都未「保二（保持GDP 2％水準）」，為近4年新低。

國家政策研究基金會統計，前總統馬英九執政時期，2015年國防部編列預算約3193億元，占該年GDP 2.03％；2016年3216億元，占該年GDP 1.86％。蔡英文政府執政後，2017年國防預算為3217億元，占GDP 1.86％，明年國防預算約3278億元，由於明年GDP估計為17兆7881億元，因此國防預算約占1.84％，且逐年遞減。

不過，根據主計總處資料，我國上一次國防預算占3％為2009年，隨後逐年遞減，而美國國防部每年例行公布的「中國軍力報告」則顯示，我國和中國每年軍事預算差距已逐年拉大。

林郁方批評，過去民進黨常批評國民黨政府，軍事預算逐年遞減，但反觀明年國防部預算僅占GDP 1.84％，還不升反降，民進黨是在「吹牛」。