被抓到了！ 昔政壇小辣椒喇舌旅遊大亨

謝欣霓過去踢爆前總統馬英九以特支費飼養狗狗「馬小九」，因而一戰成名。（資料照，記者林正堃攝）

2017-09-20 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前立委謝欣霓過去踢爆前總統馬英九以特支費飼養狗狗「馬小九」，因而一戰成名，被封為「綠營小辣椒」，她日前在街上被拍到與旅行業大亨梁榮堯相當親暱，除了四目相交，還環抱著梁榮堯的頸部，甚至在車內兩人激情喇舌，就像是熱戀中的情侶。

《周刊王》報導，謝欣霓與梁榮堯就像是熱戀中的情侶般，不顧旁人的眼光，梁榮堯甚至在大街上摸她的翹臀，看似相當甜蜜。知情人士透露，兩人在去年12月就已經在交往了。

謝欣霓在28歲時透過相親嫁給經營防火門生意的商人郭達儒，29歲生小孩，但在37歲離婚；梁榮堯則是相當投入工作，年過半百依然未婚，親友相當替他著急。

謝欣霓對此大方坦承和梁榮堯交往中，也誇他是相當負責、單純的好男人，兩人已認識多年，知道他很投入工作，也很是孝順的人，兩人交往前，梁榮堯因考慮到謝欣霓是公眾人物，掙扎許久才決定交往，之後以結婚目標前進，她也說，很看重和梁交往的事情，很擔心新聞刊登後會對他造成衝擊，不希望因為自己是公眾人物而傷害到他，也怕戀情會告吹。