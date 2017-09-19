賴清德拜會王金平 大讚：國寶級議長

行政院長賴清德（左）19日拜會國民黨立委王金平（右），向心目中永遠的立法院長請益。（記者羅沛德攝）

2017-09-19 16:34

〔記者邱燕玲／台北報導〕行政院長賴清德下午前往立法院鎮江會館拜會國民黨立委、前立法院長王金平，王向賴建言，希望未來施政能讓國內和諧、社會團結、兩岸和平，賴則表示會放在心上，並讚王金平「不只是公道伯，更是國寶級議長」。

賴清德今在立院民進黨團總召柯建銘、行政院秘書長卓榮泰、副秘書長何佩珊陪同下拜會王金平，王也邀國民黨團總召林德福、首席副書記長李彥秀參與。雙方見面後握致意，並讓媒體拍照，也在媒體面前簡單寒暄。

王金平先對曾任立委的賴清德「回娘家」表示歡迎，他表示，對賴上任的「起手式」表示肯定，還把蔡英文總統的民調拉上來，他期許未來賴施政能促成國內和諧、兩岸和平，若沒進展會阻礙兩岸發展。

賴表示，過去在立法院大家都稱王是立法院的大家長、「永遠的院長」，「不只是公道伯，更是國寶級的議長」；現他有幸接任行政院長，廿二日要到立院備詢，因此先來向王請益，對王提出的朝野和諧、社會團結、兩岸和平，「我會放在心上」。

賴清德並對林德福、李彥秀說，之前到國民黨團拜會時，「國民黨團給我很大的溫暖，讓我受益良多」，未來他會好好努力。雙方寒暄後隨即進行閉門會談。

相關影音

行政院長賴清德（右）19日拜會國民黨立委王金平（左），向心目中永遠的立法院長請益。（記者羅沛德攝）