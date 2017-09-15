國會手機直播上線啦！ 立法院議事隨身看

立法院舉辦「國會頻道 手機上架」記者會，讓國會議事直播登上行動平台。（記者鄭鴻達攝）

2017-09-15 15:51

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國會議事電視直播開通後，至今已創下2000萬人次收視率。國會頻道手機今日也正式上線，並結合國內5大電信業者推出之手機影音平台，提供全國民眾無所不在、無遠弗屆的國會議事行動即時轉播，立法院長蘇嘉全，更期許加入手機直播後，今年度收視人次能突破3000萬。

立法院長蘇嘉全今參加「國會頻道 手機上架」記者會及「新媒體合作國會議室直播」頒獎典禮，並邀請副院長蔡其昌、民進黨團幹事長劉櫂豪、國民黨團書記長林為洲、時代力量黨團副總召高潞‧以用、親民黨團總召李鴻鈞、國家通訊傳播委員會主委詹婷怡、公共電視董事長陳郁秀等人。

國會議事轉播定頻頻道台號部分，有線電視為123、124台，無線電視則為21、22台；在手機直播部分，則可透過中華電信「Hami Video」、台灣大哥大「myVideo」、遠傳電信「firDay影音」、台灣之星「LiTV線上影視」及亞太電信「Gt行動電視」之行動影音串流平台觀看。

為感謝在國會議事直播中做出貢獻的團體、業者，蘇嘉全頒發「卓越貢獻獎」予公督盟、沃草國會無雙、中華電信、愛卡拉及民視鳳梨傳媒等5家業者，另，蘇也頒發「合作貢獻獎」予參與網路直播的自由時報、中央通訊社、聯合報等29家媒體業者、新媒體。

蘇嘉全表示，去年4月起，公民監督國會聯盟即表達希望推動國會議事直播，在研究、討論後，由民視、八大及冠軍電視台先拔刀相助，自去年4月8日起無償試辦直播後，朝野各黨團再修「有線廣播電視法」，指定公廣集團定頻播放後，陸續也有29家新媒體加入。

蘇嘉全指出，國會直播一年來，已累計2000萬人次觀看，如今副院長蔡其昌再接洽中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信及台灣之星等5大電信業者，推出手機直播平台，讓民眾隨時隨地以行動載具觀看國會議事，他有信心今年度能達成3000萬觀賞人次。