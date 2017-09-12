推族群平等 「賴市長」這件事領先全國

2017-09-12 22:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府率先全國函頒「台南市推動族群主流化政策實施綱領」，今天舉辦「族群主流化工作坊」，參加研習對象是各局處業務主管，期望培力市府上下尊重各族群特性及差異，並具多元族群觀，讓台南市各族群在平權環境下永續發展。

據了解，市府為落實憲法平等權，率全國之先制訂「台南市推動族群主流化政策實施綱領」，並且成立推動委員會，這是在前市長賴清德指示下積極籌劃，政策綱領與推動委員會都 「跑」在中央前面完成，賴清德北上接行政院長後，個人臉書粉絲專頁置頂封面照也未改變，上面原本以西拉雅語寫著歡迎您來TAINAN，只更換大頭貼，以及將「TAINAN」改為「TAIWAN」，透露出對各族群主體性與自主性的尊重，內心「主流價值 」可見端倪。

台南市民族事務委員會主委汪志敏說，南市頒訂政策綱領，作為最高指導方針，同時成立推動族群主流化政策委員會，由市長擔任主委，各局處首長都是委員，未來定期開會逐步擬定具體措施，強調各族群都是主流、沒有大小之分，同時推動轉型正義，促進族群和諧。

這項政策實施綱領包含前言、政策定義、政策推動機制、政策工具、族群政策年度報告、政策方針等六大面向，其中政策方針包含「政策前瞻」、「人與土地」、「教育與文化」、「社會發展」、「經濟發展」、「都市發展」、「公共安全」等7大領域，並以在地族群特色的「業務工作」及「服務對象（使用者）」為導向。

汪志敏說，將會透過課程深入認識族群主流化政策及其實質內涵，包括在地原住民、客家、西拉雅族群概況及政策機制，讓市府團隊在推動市政時，瞭解熟悉各族群文化差異，業務執行時，也能主動化解不同族群面臨的問題及困難，共同促進族群共榮和諧社會。