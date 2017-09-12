李明哲當庭「被認罪」後 他發起「向中國認罪大賽」

李明哲昨「被認罪」後，社運人士王奕凱便發起「第一屆向中國認罪大賽！」來反諷。（圖擷自臉書）

2017-09-12 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕台灣非政府組織（NGO）工作者李明哲遭中國政府指控犯下「顛覆國家政權罪」，李明哲昨（11日）在中國湖南法院開庭審理時，當庭「被認罪」。對此，社運人士王奕凱不滿的在臉書發起「第一屆向中國認罪大賽！」，藉此來反諷中國有多不民主，該活動也引起網友熱議。

針對李明哲在中國法院「被認罪」，王奕凱便在臉書發起為期6天的「第一屆向中國認罪大賽」活動，他諷刺的說，如果曾經在社群軟體上創群組發表對中共的批評意見，就可能觸犯中國的「顛覆國家政權罪」；但「但只要在本活動期間認罪，本活動主辦人就會幫您將您的認罪內容列印成為紙本，然後在9/16（台灣時間17日）在美國紐約的《台灣入聯與要求釋放李明哲》遊行活動中，幫你貼在美國的中國領事館前面，讓您可能未來獲得赦免！」。

為了響應活動，王奕凱率先在留言寫下「對不起我認罪，我曾經照三餐罵天滅中共，未來我會增加到下午茶跟宵夜也一起罵的」。在王奕凱留言沒多久後，網友們也紛紛加入「主動認罪的行列」，留言「我認罪，我在臉書看到殘體字都罵留言者是五毛。還是翻牆的蛆。中國的（蛆）域網。無法管制蛆的翻牆行為。造成電腦網路都有蠕蟲。常常要掃毒」、「對不起我認罪，因為我投票從沒投過『中國國民黨』」、「我不該懷疑重大事故新聞傷亡人數必不過36人的定則，嚴重破壞中國官府的公信力。我認罪」、「對不起，我昨天吃了好多好吃的習包子，又看了維尼卡通，剛剛還在手遊裡面大灑幣，結果還是沒有抽到想要的」。