三立民調：94％台中宜居 64％滿意林佳龍

台中市長林佳龍受訪時表示，滿意度增加是鼓勵，會轉化成進步的動力。（記者張菁雅攝）

2017-09-11 12:39

〔記者張菁雅／台中報導〕三立電視今天公布「2018台中市長選情評估」民調，現任市長林佳龍滿意度達64.5％，並有61.6%市民認為在林佳龍領導下，台中有進步。對此，林佳龍在接受媒體訪問時表示，感謝市民支持，滿意度增加對市府來說是鼓勵，會轉化成進步的動力，持續努力實現對市民的承諾。

根據三立電視民調結果，有94.2％市民肯定台中是個宜居城市，78.3％市民因台中成為第二大城感到光榮，61.6％認為台中市在市長林佳龍領導下有進步，64.5％滿意林佳龍就任以來的表現。

在對林佳龍施政感到滿意的市民當中，30至39歲最多，佔76.7％。感到進步的市民中，65.7％為原台中縣區。

林佳龍表示，台中已成為台灣第二大城，各項建設進入高峰期，尤其前瞻基礎建設通過的預算若能加速落實，相信將讓市民對施政更有感；近期幾項調查也顯示，市民對台中的治安與交通滿意度提升，社會福利方面包括托幼、托老一條龍，也是市民滿意度上升的重要因素。

林佳龍指出，市府團隊上任後，積極推動中區再生，並以創新方式落實「路平、燈亮、水溝通」；施政並非一朝一夕就能看到成果，他剛上任時，請市民給他時間，現在改變已經開始，看到市民對市府的肯定，給了他更大的動能加速前進，台中是快速崛起的城市，也是宜居城市，將持續努力提供市民更優質的生活環境。

另外，民調也顯示林佳龍大勝國民黨可能的市長參選人，包括立委盧秀燕、江啟臣及前立委蔡錦隆。林佳龍對此表示，距離選舉還有一年多，真正對手還沒產生，因此這份民調將做為參考，不會以此自滿。選舉到的時候，各方皆會動員，屆時民調支持度會比較接近。

媒體也詢問中央執政民調不佳，對台中市長選舉是否有影響？林佳龍說，民進黨在中央施政才1年多，興利除弊難免衝撞現況，隨著改革建設逐漸上路，相信中央施政滿意度也會上升。

林佳龍也說，中央、地方同黨執政，民調會互相影響，中央執政若讓市民更滿意的話，地方一定是水漲船高，而他所能夠做的是把地方政績做好，中央在新內閣上任後，相信新人新氣象，中央與地方若都能讓人民感到滿意，也符合完全執政的責任。